ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! ДАМ 30 БАЛЛОВ! За 4 дня турист прошел 96 км Сколько километров прош??л турист в первый день, если каждый следующий день он проходил на 6 км меньше чем в предыдущий день?

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! ДАМ 30 БАЛЛОВ! За 4 дня турист прошел 96 км Сколько километров прош??л турист в первый день, если каждый следующий день он проходил на 6 км меньше чем в предыдущий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим за Х -путь, пройденный туристом в первый день.  Зная, что каждый следующий день пройденное расстояние уменьшается на 6 км, получим следующие выражения: 2 день Х-6 3 день (Х-6)-6=Х-12 4 день (Х-12)-6=Х-18 Составим уравнение, зная что всего за 4 дня турист прошел 96 км: Х+Х-6+Х-12+Х-18=96 4Х-36=96 4Х=96+36 4Х=132 Х=33  Ответ В первый день турист прошел 33 км.
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