Если перевязать шарик липкой лентой и проткнуть булавкой что произойдёт
Физика
Если перевязать шарик липкой лентой и проткнуть булавкой что произойдёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он лопнет и соберет всю пыль в воздухе)
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