Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! Только расписать пожалуйста!Раскройте ск??бки в выражении 2(x+3)^2-(x-1)^2 и приведите полученный многочлен к стандартному виду.

Алгебра

Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! Только расписать пожалуйста!Раскройте ск??бки в выражении 2(x+3)^2-(x-1)^2 и приведите полученный многочлен к стандартному виду.

Автор: Гость