Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! Только расписать пожалуйста!Раскройте ск??бки в выражении 2(x+3)^2-(x-1)^2 и приведите полученный многочлен к стандартному виду.
Алгебра
Помогите пожалуйста! Очень срочно надо! Только расписать пожалуйста!Раскройте ск??бки в выражении 2(x+3)^2-(x-1)^2 и приведите полученный многочлен к стандартному виду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х^2+6x+9)-(x^2-x+1) 2x^+12x+18-X^2+x-1
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