Название свойства (а+в)*с=а*с+в*с
Математика
Название свойства (а+в)*с=а*с+в*с
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Распределительное свойство
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