Прошу составте план приёмыш мамин сибиряк

Литература
Прошу составте план приёмыш мамин сибиряк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Встреча с приемышом 2.хорошая жизнь вместе 3. Трудное раставание
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