Нужно определить число,род,падеж имён прилагательных: К весеннему солнцу,от ласкового луча,дальним лесом,по глубоким оврагам,о мягком снеге, нет горячего чая,к ближнему озеру.

Гость: Гость:

К весеннему (ед ч, дательный падеж, средний род). От ласкового луча (ед ч, родительный падеж, м. р.). Дальним лесом (творит. падеж, м род, ед ч). По глубоким оврагам (тв падеж, м р, ед ч). О мягком снеге (предл падеж, ед ч, м род). Нет горячего чая (род падеж, ед ч, м р). К ближнему озеру (дат падеж, ср род, ед ч)