Нужно определить число,род,падеж имён прилагательных: К весеннему солнцу,от ласкового луча,дальним лесом,по глубоким оврагам,о мягком снеге, нет горячего чая,к ближнему озеру.
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Нужно определить число,род,падеж имён прилагательных: К весеннему солнцу,от ласкового луча,дальним лесом,по глубоким оврагам,о мягком снеге, нет горячего чая,к ближнему озеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К весеннему (ед ч, дательный падеж, средний род). От ласкового луча (ед ч, родительный падеж, м. р.). Дальним лесом (творит. падеж, м род, ед ч). По глубоким оврагам (тв падеж, м р, ед ч). О мягком снеге (предл падеж, ед ч, м род). Нет горячего чая (род падеж, ед ч, м р). К ближнему озеру (дат падеж, ср род, ед ч)
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