Представь что твои друзья решили открыть фотосалон и им необходим совет как сделать производство услуг эффективным Составьте перечень Советов которые можно было бы адресовать им.

Обществознание

Представь что твои друзья решили открыть фотосалон и им необходим совет как сделать производство услуг эффективным Составьте перечень Советов которые можно было бы адресовать им.

Автор: Гость