Представь что твои друзья решили открыть фотосалон и им необходим совет как сделать производство услуг эффективным Составьте перечень Советов которые можно было бы адресовать им.
Обществознание
Представь что твои друзья решили открыть фотосалон и им необходим совет как сделать производство услуг эффективным Составьте перечень Советов которые можно было бы адресовать им.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сделать так чтоб люди могли записаться на определённое время 2)Иметь возможность обслуживать сразу нескольких клиентов 3)Иметь качественную технику и оборудование
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