Самые известные водоемы северной америке
География
Самые известные водоемы северной америке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великие Озера(Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио) Большое Медвежье озеро, Большое Невольничье озеро, озеро Никарагуа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Биология
Доклад по теме:Медики считают что сдача экзаменов стресс для детского организма. ??е дети которые не сдают переводные экзамены ощущают больший стре...
Химия
К 700 г раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 10% добавили 0,8 л воды. Массо??ая доля кислоты в полученном растворе равна А) 2,33% Б) 10...