Помогите пожалуйста! Очень надо. x-10%=62000

Алгебра
Помогите пожалуйста! Очень надо. x-10%=62000
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Гость:
х=62000+10% х=620000
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