Сочинение про зимнюю березу нужно 3 абзаца 7 класс?

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Как же великолепна русская береза зимой. Не напрасно множество великих русских писателей воспевали ее грациозность и красоту в своих произведениях. Изящный ствол, раскидистые гибкие ветви, замысловатое сплетение их очаровывают. В ясную погоду в хрустальных березовых ветвях мерцают солнечные блики и отражается синева зимнего неба. Часто можно видеть, как птицы удобно рассаживаются на верхушках березы. Иногда к березе прилетает сорока, такая же черно-белая, будто ее сестричка. А что, если березовые ветви заледенеют? Будет казаться, словно они из хрусталя. Ветер колышет их,а они тонко и мелодично звенят, будто колокольчики. Зимой береза - королева красоты. Великолепие русской природы всегда будет радовать и восхищать нас, независимо от времени года!