Помогити ставлю 30 баллов: В(?)ЮГА, Ж..ЛИЩЕ, ШАЛАШ(?), ТОВАРИЩ(?), СТОРО.., КР..(C,CC)ОВКИ, C0БАЧ(?)И, ПРОШ..ПЕЛ, Ж..Т(?)Ё, ..НТОНИМ. УС(?)НЫЙ, К..РОТКИЙ. ЗАМ..НЯТЬ, КУ..ШИН, ПОЗ(?)НИЙ, КОСИЧ(?)КА, КР..К...ДИЛ, Б..Г..МОТ, Ч..РН...
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Помогити ставлю 30 баллов: В(?)ЮГА, Ж..ЛИЩЕ, ШАЛАШ(?), ТОВАРИЩ(?), СТОРО.., КР..(C,CC)ОВКИ, C0БАЧ(?)И, ПРОШ..ПЕЛ, Ж..Т(?)Ё, ..НТОНИМ. УС(?)НЫЙ, К..РОТКИЙ. ЗАМ..НЯТЬ, КУ..ШИН, ПОЗ(?)НИЙ, КОСИЧ(?)КА, КР..К...ДИЛ, Б..Г..МОТ, Ч..РНЫЙ, УЧ..НЫЙ, Ч..РНОВИК, ДЕ(?)СТВО, П..САТЕЛЬ, П..ЭТ.
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