Из города в противоположные стороны выехали два автомобиля скорость первого автомобиля составляет 57, 8 километров в час скорость второго автомобиля 63,5 километров в час через сколько часов расстояние между ними составляет 363...

Математика

Из города в противоположные стороны выехали два автомобиля скорость первого автомобиля составляет 57, 8 километров в час скорость второго автомобиля 63,5 километров в час через сколько часов расстояние между ними составляет 363,9 километров в час?

Автор: Гость