Из города в противоположные стороны выехали два автомобиля скорость первого автомобиля составляет 57, 8 километров в час скорость второго автомобиля 63,5 километров в час через сколько часов расстояние между ними составляет 363...
Математика
Из города в противоположные стороны выехали два автомобиля скорость первого автомобиля составляет 57, 8 километров в час скорость второго автомобиля 63,5 километров в час через сколько часов расстояние между ними составляет 363,9 километров в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 57,8+63,5 = 121,3 (км/ч) скорость удаления автомобилей 2. 363,9/121,3 = 3 (ч) время через, которое расстояние между ними будет 363,9 км
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