Помогите решить пожалуйста (0,411 - 1 3/8 - 1 3/4) : 0,59
Математика
Помогите решить пожалуйста (0,411 - 1 3/8 - 1 3/4) : 0,59
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,411 - 1 3/8 - 1 3/4) : 0,59= (0,411-1,375-1,75):0,59= -2,714:0,59=-4,6
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