Из двух городов в 10 ч выйхоли две машины через 3 часа они встретились скорость первой машины нат20 км ч больше какая машина прошла большее расстояние и насколько

Математика

Из двух городов в 10 ч выйхоли две машины через 3 часа они встретились скорость первой машины нат20 км ч больше какая машина прошла большее расстояние и насколько

Автор: Гость