Из двух городов в 10 ч выйхоли две машины через 3 часа они встретились скорость первой машины нат20 км ч больше какая машина прошла большее расстояние и насколько
Математика
Из двух городов в 10 ч выйхоли две машины через 3 часа они встретились скорость первой машины нат20 км ч больше какая машина прошла большее расстояние и насколько
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Гость:
2 неполный частное (остаток 4) :)
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