Как ты понимаешь это утверждение убитое детство?заранее спасибо
История
Как ты понимаешь это утверждение убитое детство?заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это детство которого по сути не было. Время было потрачено не на нужные вещи и действия.
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