Как ты понимаешь это утверждение убитое детство?заранее спасибо

История
Как ты понимаешь это утверждение убитое детство?заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это детство которого по сути не было. Время было потрачено не на нужные вещи и действия. 
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