Доклад по морфологии 5 класс
Русский язык
Доклад по морфологии 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОРФОЛОГИЯ (греческ. «учение о формах») — введенный лингвистами XIX в. термин для обозначения тогораздела языковедения (см.), к-рый в грамматике более ранних эпох носил название этимологии.Выделенный по соображениям прикладного характера (методическое удобство выделения и объединения впарадигмы форм склонения и спряжения), раздел этот определяется в традиционной лингвистике как«учение о формальном составе слова» или как «учение о формах отдельного слова», противополагаясьсинтаксису (см.) как «учению о соединении слов» или «учению о формах словосочетаний». Из этихопределений ясно, что в основе противопоставления М. и синтаксиса лежит недиалектическое, статическоепонимание отдельного слова (см.) и что в системе грамматики противопоставление этих двух отделовподлежит весьма серьезному пересмотру.
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