В битве при Фермопилах 1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 2) погибло всё спартанское войско 3) триста спартанцев остановили персидское войско

История

В битве при Фермопилах 1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 2) погибло всё спартанское войско 3) триста спартанцев остановили персидское войско

Автор: Гость