В битве при Фермопилах 1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 2) погибло всё спартанское войско 3) триста спартанцев остановили персидское войско
История
В битве при Фермопилах 1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 2) погибло всё спартанское войско 3) триста спартанцев остановили персидское войско
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Гость:
Погибли все ответ будет 2
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