1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью ...

Русский язык
1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью Д.п.),(По осеннему лесу П.п.),(строжайшего учителя Т.п) Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом словосочетании падеж определен верно. В первом предложении нет родительного,дательного и предложного падежей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !задание на двух страницах!(фото внутри)
Ответить
Математика
Помогите. 163.5-13х9.5; 0.02х21+8.3; 0.4х34х19; (89+0.5)х0.99; 0.51+5.5х42
Ответить
История
В битве при Фермопилах 1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 2) погибло всё спартанское войско 3) триста...
Ответить
Математика
Методом подбора найдите двухзначное число, которое на 75 больше разности своих цифр, где цифра десятков больше цифр единиц. А.88 Б. 77 В. 7...
Ответить