1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью ...
Русский язык
1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью Д.п.),(По осеннему лесу П.п.),(строжайшего учителя Т.п) Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом словосочетании падеж определен верно. В первом предложении нет родительного,дательного и предложного падежей
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