1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью ...

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1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосочетании верно определён падеж имени прилаг.(В суровую зиму В.п.),(далёкой степью Д.п.),(По осеннему лесу П.п.),(строжайшего учителя Т.п) Спасибо

Автор: Гость