Помогите пожалуйста !задание на двух страницах!(фото внутри)
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Помогите пожалуйста !задание на двух страницах!(фото внутри)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3. 2) 1. 3) 1. 4) 2. 5) 2. 6) 3. (вроде так) насчет 4 и 5 не уверен
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