На 8 грузовиках привезли 8т груза сколько нужно грузовиков чтобы доставить 112т есл?? на каждый грузовик поместить на 2т груза больше?
Математика
На 8 грузовиках привезли 8т груза сколько нужно грузовиков чтобы доставить 112т есл?? на каждый грузовик поместить на 2т груза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:8 = 5 (т) груза перевозилась одним грузовиком2) 5+2 = 7 (т) будет помещаться на каждый грузовик3) 112:7 = 16 (грузовиков).Ответ: 16 грузовиков понадобится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Запишите раздел описания переменных и операторы, необходимые для вычисления значения функции.Задания на фотографии.Пожалуйста с объяснением
Геометрия
1)Один из углов равнобедренного треугольника равен 104° .Найдите остальные углы треугольника. 2)В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Уг...
Русский язык
1)Какой падеж имени сущ.отсутствует в предложении?(Весь день следом за солнцем пов??рачивают одуванчики золотые свои головки). 2)В каком словосо...