На 8 грузовиках привезли 8т груза сколько нужно грузовиков чтобы доставить 112т есл?? на каждый грузовик поместить на 2т груза больше?

Математика

На 8 грузовиках привезли 8т груза сколько нужно грузовиков чтобы доставить 112т есл?? на каждый грузовик поместить на 2т груза больше?

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