Ребята,я заболела,а дети писали кр,сегодня принесли надом карточку,помогите решить срочняк нужно,спасибо за ранее 1)24+(-6)=? 2)Две целых одна шестая+(-три целых две третьих)=? 3)-две девятых+четырнадцать одиннадцатых (Это ...

Математика

Ребята,я заболела,а дети писали кр,сегодня принесли надом карточку,помогите решить срочняк нужно,спасибо за ранее 1)24+(-6)=? 2)Две целых одна шестая+(-три целых две третьих)=? 3)-две девятых+четырнадцать одиннадцатых (Это пока только первый номер)

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