Ребята,я заболела,а дети писали кр,сегодня принесли надом карточку,помогите решить срочняк нужно,спасибо за ранее 1)24+(-6)=? 2)Две целых одна шестая+(-три целых две третьих)=? 3)-две девятых+четырнадцать одиннадцатых (Это ...
Математика
Ребята,я заболела,а дети писали кр,сегодня принесли надом карточку,помогите решить срочняк нужно,спасибо за ранее 1)24+(-6)=? 2)Две целых одна шестая+(-три целых две третьих)=? 3)-две девятых+четырнадцать одиннадцатых (Это пока только первый номер)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+(-6)=24-6=18 2 1/6+(-3 2/3)=2 1/6-3 2/3=13/6-11/3=-9/6=-1 3/6=-1 1/2 - 2/9 +14/11=14/11-2/9= (126-22)/99=104/99=1 5/99
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