За границу поехала группа людей из 100 человек. из них 10 не знали ни немецкого, ни фр??нцузского . 75 человек знали немецкий язык, 83 человека знали французский язык. Сколько туристов владело обоими иностраными языками?
Математика
За границу поехала группа людей из 100 человек. из них 10 не знали ни немецкого, ни фр??нцузского . 75 человек знали немецкий язык, 83 человека знали французский язык. Сколько туристов владело обоими иностраными языками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Узнаем. сколько человек владело иностранными языками.100-10=90 2. Узнаем, сколько человек владело и немецким, и французским языком. 75+83-90=68 чел. Только немецкий знали 75-68=7 чел., только французский 83-68=15 чел.
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