Потребитель обеспечивает предложение товаров и услуг на рынке
Обществознание
Потребитель обеспечивает предложение товаров и услуг на рынке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потребитель обеспечивает спрос на товары, а предложение формируют производители товаров
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