Решите задачи по химии,срочно
Химия
Решите задачи по химии,срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2С4H6 + 11O2 = 8CO2 + 6H2O V(C4H6) = 3л n(C4H6) = 3/22.4 = 0,134 моль n(O2) = 0,737 моль V(O2) = 0,737 * 22,4 = 16,51 л 2)1. С2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O 2. 2C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O 3. C4H8 + 6O2 = 4CO2 + 4H2O V(сум) = 10л w(C2H4) = 20% w(C3H6) = 40% w(C4H8) = 40% V(O2) - ? V(C2H4) = 10 * 0.2 = 2 л V(C3H6) = 4л V(C4H8) = 4л M(C2H4) = 28г/м M(C3H6) = 42 >> M(C4H8) = 56 >> n(C2H4) = 2/22.4 = 0.089 n(C3H8) = 4 / 22.4 = 0.18 n(C4H8) = 4 / 22.4 = 0.18 1. n(O2) = 3 * 0.089 = 0,267 2. n(O2) = 0.09 * 9 = 0.81 3. n(O2) = 0.18 * 6 = 1.08 1. V(O2) = 0,267 * 22.4 = 5,98 2. V(O2) = 0.81 * 22.4 = 18.15 3. V(O2) = 1.08 * 22.4 = 24.19
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