5 примеров с тоже и 5 примеров с то же ,из художественной литературы
Русский язык
5 примеров с тоже и 5 примеров с то же ,из художественной литературы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты ТОЖЕ был на море? Мы ТОЖЕ ходили в библиотеку Я с мамой ТОЖЕ помирился Они ТОЖЕ не любят математику Англичане ТОЖЕ любят чай Я пришел домой в ТО ЖЕ время, что и она Я выучил ТО ЖЕ задание, что и все Мы сделаем ТО ЖЕ самое, что и одноклассники А ты пил ТО ЖЕ молоко, что и мама? Вы думаете ТО ЖЕ, что и я?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Ребята,я заболела,а дети писали кр,сегодня принесли надом карточку,помогите решить срочняк нужно,спасибо за ранее 1)24+(-6)=? 2)Две целых одна ...
Математика
За границу поехала группа людей из 100 человек. из них 10 не знали ни немецкого, ни фр??нцузского . 75 человек знали немецкий язык, 83 человека зна...