5 примеров с тоже и 5 примеров с то же ,из художественной литературы

Гость: Гость:

Ты ТОЖЕ был на море? Мы ТОЖЕ ходили в библиотеку Я с мамой ТОЖЕ помирился Они ТОЖЕ не любят математику Англичане ТОЖЕ любят чай Я пришел домой в ТО ЖЕ время, что и она Я выучил ТО ЖЕ задание, что и все Мы сделаем ТО ЖЕ самое, что и одноклассники А ты пил ТО ЖЕ молоко, что и мама? Вы думаете ТО ЖЕ, что и я?