Сочинение на тему Международный День защиты детей

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1 июня в России отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, а взрослые несут ответственность за них. Третий год подряд радиостанция Ока-Fm проводит акцию в учебных заведениях Серпуховского района. Отличительной особенностью этого года стало то, что мы расширили границы акции и впервые провели ее еще в Протвино и Пущино. В общей сложности более 600 учеников 4 ,6 и 10 классов написали нам свои сочинения, на тему которая была выбрана не случайно. В год семьи она весьма актуальна. «Для меня семья – это…». Самые яркие фрагменты сочинений, звучали в течение недели в эфире нашей радиостанции. А все участники этого творческого конкурса получили от Ока-FM памятные сувениры. А в праздничный день 1 июня, наш эфир полностью был посвящен детям. Хит-парад любимых детских песен, современные хиты, которые поют дети, детская викторина от Карлесона, в которой принимались ответы от юных радиослушателей. А взрослые смогли вместе с нами окунуться в мир детства в эфире «Субботника», где все рубрики в этот день были посвящены детству.