Сократить 18*45/40*27
Математика
Сократить 18*45/40*27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*45/40*27 =6*9/8*9=6/8=3/4
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