У какого металла ярче выражены восстановительные свойства:а)франций,б)железо,в)медь,г)кальций
Химия
У какого металла ярче выражены восстановительные свойства:а)франций,б)железо,в)медь,г)кальций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Франция. Из простых веществ (согласно периодическому закону Менделеева) самым сильным восстановителем является именно франций (Fr).
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