На прямой расположены 4 точки А, В, С и D. Известно , что АВ= 1, ВС=2, СD=3, DA=4. Какие две то??ки крайние?

Математика

На прямой расположены 4 точки А, В, С и D. Известно , что АВ= 1, ВС=2, СD=3, DA=4. Какие две то??ки крайние?

Автор: Гость