В библиотеку привезли 56 книг по информатике и 72 по математике. Книги привезли в уп??ковках по 8 книг в каждой. Сколько всего упаковок привезли?

Математика

В библиотеку привезли 56 книг по информатике и 72 по математике. Книги привезли в уп??ковках по 8 книг в каждой. Сколько всего упаковок привезли?

Автор: Гость