В библиотеку привезли 56 книг по информатике и 72 по математике. Книги привезли в уп??ковках по 8 книг в каждой. Сколько всего упаковок привезли?
Математика
В библиотеку привезли 56 книг по информатике и 72 по математике. Книги привезли в уп??ковках по 8 книг в каждой. Сколько всего упаковок привезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:8=7 72:8=9 7+9=16 ответ:16 упаковок
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