Узнай значение слово граммофон.
Русский язык
Узнай значение слово граммофон.
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Гость:
Это прибор для проигрывания музыки на пластинках
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