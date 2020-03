Дан двумерный массив. Проверить, есть ли в нем одинаковые элементы. Помогите, пожа??уйста, написать программу в паскале

Гость: Гость:

Program arr; Const n=3; var i, j, tmp, k, z:integer; c:boolean; a:array [1..n,1..n] of integer; begin c:=false; for i:=1 to n do for j:=1 to n do read(a[i][j]); for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin tmp:=a[i][j]; for k:=i+1 to n do for z:=j+1 to n do if tmp = a[k][z] then c:=true; end; writeln; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do write(a[i][j], ' '); writeln; end; if c = true then writeln('В данном массиве есть равные друг другу элементы') else writeln('Элементы, равные друг другу, отсутсвуют в данном массиве'); end.