Какая железа выделяет тироксин
Биология
Какая железа выделяет тироксин
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Щитовидная железа выделяет тироксин и трийодтиронин, которые играют роль в регуляции основного обмена, процессах роста и развития организма; кальцитонин - регулирует обмен кальция и фосфора. Надпочечники выделяют минералокортикоиды (альдостерон) , которые регулируют минеральный обмен, глюкокортикоиды - оказывают влияние на обмен углеводов, белков и жиров, половые гормоны (в основном андрогены) . Гипофиз выделяет АКТГ, лютеинизирующий гормон, ФСГ, тиреотропин, пролактин, соматотропный гормон, окситоцин, вазопрессин.
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