Почему необходимо регулировать промысел птиц? Плииииззз!!!! Заранее спасибки
Биология
Почему необходимо регулировать промысел птиц? Плииииззз!!!! Заранее спасибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значительные колебания численности особей могут сказаться на состоянии популяции иными словами, можно наблюдать как резкое увеличение численности птиц, так и уменьшение и даже исчезновение вида
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