Яка частина мови називається прикметником

Українська мова
Яка частина мови називається прикметником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикметник - це самостійна частина мови яка характеризує предмет явище або людину і відповідає на питання: Який яка яке які чий.....
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