Какая поверхность у земли

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Поверхность Земли отличается от всех остальных планет Солнечной системы. Ведь моря и океаны Земли состоят из жидкой воды. Они занимают почти 71% всей поверхности, что составляет более 360 млн. км2, и благодаря им существует жизнь на планете Земля. Максимальная глубина океанов равна 11 км, а средняя около 4 км. Остальные 29% поверхности Земли составляет суша. И весь этот небольшой участок составляет шесть материков и острова. Ученые предполагают, что на стадии формирования поверхности Земли, существовал всего один участок суши, который называли суперматериком Пангея. Он же со временем и распался, образовав нынешние материки. Поверхность Земли в среднем находится на 875 м над уровнем моря. Именно поэтому планета Земля не является одним сплошным океаном, как было раньше. Ведь возвышенности не позволяют морям и океанам выйти из своих русел. И все же есть и более низкие точки на суше, всего 395 м, а небольшие участки суши, находящиеся внутри континентов, вообще находятся ниже уровня моря.