Помогите решить уравнение.а)7y-5=3y+3: б)6x-45=2x-17: в)3-3y=7-13y: г)3x-2=7-x
Алгебра
Помогите решить уравнение.а)7y-5=3y+3: б)6x-45=2x-17: в)3-3y=7-13y: г)3x-2=7-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7y-5=3y+3 7y-3y=5+3 4y=8 y=2 6x-45=2x-17 6x-2x=45-17 4x=28 x=7 3-3y=7-13y -3y+13y=7-3 10y=4 y=0,4 3x-2=7-x 3x+x=7+2 4x=9 x=2,25
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