Проанализируйте понятия в задании чем они отличаются Понятия: популяция,биоценоз,экзосистема

Биология
Проанализируйте понятия в задании чем они отличаются Понятия: популяция,биоценоз,экзосистема
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Популяция - объединение особей одного вида, занимающие определенную территорию. Биоценоз - объединение живых организмов, населяющих определённый участок среды обитания. Экосистема - биогеоценоз состоящий из биотопа и биоценоза, взаимодействующий между собой.
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