Проанализируйте понятия в задании чем они отличаются Понятия: популяция,биоценоз,экзосистема
Биология
Проанализируйте понятия в задании чем они отличаются Понятия: популяция,биоценоз,экзосистема
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Популяция - объединение особей одного вида, занимающие определенную территорию. Биоценоз - объединение живых организмов, населяющих определённый участок среды обитания. Экосистема - биогеоценоз состоящий из биотопа и биоценоза, взаимодействующий между собой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Русский язык