Постройте график прямой пропорциональности заданной формулой А)y=3x Б)y=-1,5x В)y=x Г)y=-x
Алгебра
Постройте график прямой пропорциональности заданной формулой А)y=3x Б)y=-1,5x В)y=x Г)y=-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графики на рисунке......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение на тему по роману Пушкина "Дубровский". Тема:"Дубровский-разбойник или жертва?Очень прошу нужно на 2 страницы.Прошу на завтра ну...
Физика
Первые 800 метров поезд метрополитена прошёл со средней скоростью 36 км/ч, следующие 900 м со скоростью 54 км/ ч. Определите среднюю скорость движе...
Математика