Пж напишите отзыв о произведения Жуковского пж УФР

Литература
Пж напишите отзыв о произведения Жуковского пж УФР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня Жуковский всегда был гениальным поэтом, чье имя я ставил и ставлю в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским и др. С каким удовольствием я читаю и перечитываю его баллады! Особый интерес у меня вызывает баллада "Светлана". Прежде всего это произведение мне импонирует тем, что оно имеет счастливый конец. Но как тяжело шла героиня баллады к этому счастливому концу, к встрече с любимым человеком. Для этого ей пришлось пережить страшный сон.  Всякий раз, когда я читаю балладу, я переживаю вместе с героиней тот ужас, через который ей суждено было пройти. И какую радость я испытываю, когда все хорошо заканчивается: Светана просыпается и встречается с любимым. В общем, всем, кто не читал балладу Жуковского "Светлана", я рекомендую это сделать. Вы получите, я уверен, огромное удовольствие. 
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