Сообщение на тему профилактика наркомании

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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ От качества профилактической работы зависит жизнь потенциальных наркоманов, членов их семей и общества вообще. Поэтому профилактика наркомании у подростков не должна проводится халатно и «ради галочки». В России в начале прошлого века наркомания имела широкое распространение. В употреблении были и кокаин, и опиаты. К концу 30-х годов Советский Союз практически полностью искоренил это явление, хотя никакие профилактические меры не проводились. профилактика наркомании среди детей Причиной невероятного успеха стал «железный занавес», изолировавший СССР от других стран, а также жесткий контроль над гражданами, массовые репрессии и невысокая степень коррумпированности чиновников. В 60-е годы процент наркоманов среди населения Советского Союза был мизерным. И в него входили, в основном, морфинисты, получившие зависимость во время лечения от тяжелых заболеваний, и пациенты психиатрических клиник, получавшие наркотики по рецептам врачей. Члены их семей и знакомые также входили в этот небольшой процент. В то время профилактика наркомании сводилась только к предупреждению людей об опасности употребления морфия в качестве медикамента. К немногим в те времена наркоманам тогда было сострадательное отношение, как к ущербным людям. Даже в уголовном кодексе Советского союза не было статьи об изготовлении и распространении наркотиков. Все преподносилось так, что наркомания в стране отсутствует. Но в южных районах государства традиция выращивания мака и конопли процветала. Эти культуры использовались как лекарства при некоторых заболеваниях и седативные препараты. Но к концу 70-х игнорировать резкое увеличение наркозависимых власти уже не могли. Тогда профилактика наркомании в молодежной среде смогла бы значительно снизить количество наркоманов, но проблему замалчивали. 80-е годы стали периодом формирования нового образа наркомана. Молодежь употребляла внутривенно опий, эфедрин, первитин. Иметь следы от укола шприцем или томно почесывать место укола даже стало модно. Быстро налаживалась сеть распространения наркотиков. В свободной продаже за сущие копейки можно было купить сильнодействующие наркотические препараты. Наркоманы стали предметом интереса общества, они выделялись из общей массы. В 90-х годах страну охватила настоящая эпидемия наркотической заразы среди подростков. По сравнению с тем временем, в наши дни количество наркоманов уменьшилось, но это только за счет высокой смертности. Но общая тенденция к наркотизации общества растет. В России служба наркоконтроля утверждает, что 5,5% населения страны – наркоманы. В Украине количество только тех, кто состоит на учете в наркодиспансерах, равняется 300 тыс. человек. А реальное количество наркозависимых больше раз в десять.