Сочинение на тему Роль фразеологизмов в языке 10-12 предложения

Русский язык
Сочинение на тему Роль фразеологизмов в языке 10-12 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль фразеологизмов в русском языке велика. Зачастую эти выражают мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями. Каждый фразеологизм - это краткое выражение длинной человеческой мысли.  Проще сказать "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" нежели описывать это в нескольких предложениях.  Так же можно отметить, что фразеологизм - это частица жизни наших предков, ведь имеено они впервые употребляли их. значит, это часть нашей истории. В большей степени, конечно, истории русского языка.
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