Сочинение на тему Роль фразеологизмов в языке 10-12 предложения

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Роль фразеологизмов в русском языке велика. Зачастую эти выражают мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями. Каждый фразеологизм - это краткое выражение длинной человеческой мысли. Проще сказать "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" нежели описывать это в нескольких предложениях. Так же можно отметить, что фразеологизм - это частица жизни наших предков, ведь имеено они впервые употребляли их. значит, это часть нашей истории. В большей степени, конечно, истории русского языка.