Единичный представитель человеческого рода носитель социальных и психических черт

Обществознание
Единичный представитель человеческого рода носитель социальных и психических черт
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Автор: Гость
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Гость:
Это Индивид........................
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