Единичный представитель человеческого рода носитель социальных и психических черт
Обществознание
Единичный представитель человеческого рода носитель социальных и психических черт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Индивид........................
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