Составьте прямую речь со словами "Развивающееся государство"
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Составьте прямую речь со словами "Развивающееся государство"
Ответ(ы) на вопрос:
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Генеральный секретарь Организации объединённых наций Кофи Аннан сказал:"Развитая страна — такая страна, которая даёт возможность всем своим жителям наслаждаться свободной и здоровой жизнью в безопасной окружающей среде."
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