Составьте прямую речь со словами "Развивающееся государство"

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Составьте прямую речь со словами "Развивающееся государство"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Генеральный секретарь Организации объединённых наций  Кофи Аннан сказал:"Развитая страна — такая страна, которая даёт возможность всем своим жителям наслаждаться свободной и здоровой жизнью в безопасной окружающей среде."

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