Видовой состав животного мира тайги И видовой состав растительного мира И приз??аки адаптации растительного мира и животного
География
Видовой состав животного мира тайги И видовой состав растительного мира И приз??аки адаптации растительного мира и животного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животный мир тайги богаче, чем тундры. Но разных видов растений больше в смешанных лесах. В тайге живут: рысь, медведи, волки, лисы, зайцы, бобры, белки, совы, лоси, ежи, глухари, дятлы и т.п.. Растут в основном: ель, пихта, кедровая сосна и тд.. (Написала не про Северную Америку, а про Сибирь , так как живу здесь)
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