какая роль и значение наречия?
Русский язык
какая роль и значение наречия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречия дают более точное представление о месте и времени действия. Наречие - это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия, признак другого признака, реже признак предмета. Чаще всего наречия относятся к глаголу и обозначают
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