Какая внешность и зарактер у главного героя в рассказе конь с розовой гривой

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Рассказ "Конь с розовой гривой" автобиографичен. Виктор Астафьев описывает свое детство... И главный герой потому не Вася, а Витька... Витька - мальчик, потерявший рано маму, живущий у деда и бабушки....отец живет своей веселой жизнью... Мальчик ухоженный, любимый бабушкой и дедом....трудные времена, но все же это детство... Хочется ягод. но надо собрать побольше для продажи... Соседские ребята берут его на откровенный испуг, понт по-нынешнему. уговаривают не собирать ягоду для бабушки, а просто съесть ее....соблазн, который стал серьезным испытанием... Витя его не выдерживает....бабушка возвращается, узнает о таком поступке внука....но при этом привозит ему подарок - вымечтанного коня с розовой гривой....какие слова нужны для воспитания в человеке человечности?...пожалуй, можно и без слов....если вот так вот просто простить человека... Любовь к ближнему прекрасна тем, что можно любить просто за сам факт бытия человек. без условий! Витя хорош своей откровенностью, горячностью.. .он настоящий, не придуманный. потому и перечитываем книги Астфьева, что жизнь там полноценная..