Какая выталкивающая сила действует на тело объемом 0.5 м^3 которое полностью погружено в воду

Физика
Какая выталкивающая сила действует на тело объемом 0.5 м^3 которое полностью погружено в воду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ρ = 1000 кг/м³ (плотность жидкости) g = 10 Н/кг Vт = 0,5 м³  (объем тела)  Найти: Fa = ? Решение: Fa = ρgVт Fa = 1000 кг/м³ × 10 Н/кг × 0,5 м³ = 50 000 Н Ответ: 50 000Н
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