Помогите составить предложения с глаголами Радуешься чистишься стучишься и уди??ляешься

Гость: Гость:

1. Когда друг справляется с сложной для него задачей, искренне радуешься за него. 2. "Что, Мурка, опять умываешься, опять чистишься?" - кряхтя обратился дед к кошке. 3. Стучишься утром в окошко друга, а он не высовывается, спит ещё. 4. Каждый раз удивляешься, когда смотришь на звёздное небо: сколько тайн и загадок Вселенной ещё не открыто!