Какая рыба громче всех кричит?

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На сегодняшний день доказано, что о тишине в морских глубинах не может быть и речи. «Мир безмолвия» полон звуков, издаваемых морскими обитателями, и прежде всего рыбами. Например, доказано, что СТАВРИДА издает звуки похожие на собачий лай, а МОРСКОЙ ПЕТУХ «кудахчет» и «квохчет», РЫБА-БАРАБАНЩИК из породы горбылевых издает шумные звуки, действительно напоминающие барабанный бой, а морской налим выразительно урчит и «хрюкает». Сила звука некоторых морских рыб так велика, что они вызывают взрывы акустических мин, очень широко распространенных во время второй мировой войны. Многих рыб можно услышать без всякой усилительной техники. На Амазонке живет СОМ – ПИРАРАРА, он достигает в длину около метра и весит до ста килограммов, он издает трубные звуки, похожие на рев слона слышимые на расстояние до ста (!) метров. Звуки эти издаются сомом путем выталкивания смеси воды и воздуха через плотно сомкнутые жаберные щели и служат, как считают, для отпугивания хищников. РЫБА-ЖАБА (Opsanus tau) Замечательна способность жабовидных рыб издавать звуки, имеющие характер скрежета, хриплого ворчания или гудка. Звуки издаются с помощью сложно устроенного, сердцевидной формы, плавательного пузыря. Тихой ночью у Атлантического побережья Америки нередко можно слышать слабые звуки, напоминающие гудки, подаваемые судами в тумане, иногда до двух-трех раз в минуту. Непосредственно вблизи рыбы эти гудки имеют силу шума идущего поезда или заклепочной машины, достигая болезненной для уха интенсивности свыше 100 децибел. Звуки, испускаемые жабой-рыбой, состоят из упомянутого уже мощного гудка — «бууп». за которым следует короткое ворчание, заканчивающееся иногда протяжным горловым рычанием. Ими рыба предупреждает возможных пришельцев о том, что данный участок дна занят; это — ее территориальная заявка. Жабы-рыбы обычны в зарослях зостеры, среди камней, где они питаются червями, рачками, мелкой рыбой. Они заботливые родители. В июне — июле самка откладывает крупную икру, около 5 мм диаметром, в укрытое место — под камень, под пустую створку раковины, в консервную банку и т. п. Три недели самец охраняет гнездо с икрой, до выклева личинок, похожих на головастиков. Основная промысловая рыба Амазонки – ХАРАКИ, так она во время нереста издает при помощи плавательного пузыря, заставляя его вибрировать мышцами, сильнейший рычащий звук, напоминающий работу двигателя мотоцикла. В «лексиконе» многих рыб выделяют три типа агрессивных сигналов: «угрозу», «предупреждение» и «боевой клич». Первый издается как предупреждение сильного слабому, второй – слабого сильному, а третий – во время драк. Обнаружен у рыб и сигнал опасности. Каскад кудахтающих звуков морские петухи издают, удирая от врага. Сигнал опасности карпов – это серия тресков, которые издает вожак, обнаруживший врага. Короткая дробь – сигнал опасности речных окуней во время их охоты на мальков рыб.